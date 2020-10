Dit is weer een voorbeeld van voorspellend programmeren, kijken hoever ze kunnen gaan. Ik zag laatst een 'influencer' die suggereerde dat om Covid-19 te bestrijden er belasting geheven zou moet worden op suiker en vlees. Citaat van het voedingscentrum hierover: "Verder eten ze minder vlees en drinken ze minder suikerhoudende dranken. Als de positieve ontwikkelingen doorgaan, kan dit helpen om overgewicht en chronische ziekten te voorkomen." Samengevat:

Vlees is fout want 'milieu', maar bevat Vitamine D, Zink, Seleen

Roomboter is fout want 'verzadigd vet', maar bevat Vitamine D, K

Vruchtensappen is fout want 'fructose', maar bevat polyfenolen

Van al deze bovengenoemde bestandsdelen is aangetoond dat ze goed zijn voor je immuunsysteem en recent dus met name in verband met corona. We leven in een totale clownwereld. Hier nog een linkje over de 'verzadigd vet' hypothese:

www.nvkc.nl/sites/default/files/NTKC/...