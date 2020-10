Weet je, enerzijds zien we Biden aan de leiding in zo'n beetje alle peilingen behalve de peilingen die Trump zelf tweet. Aan de andere kant zien we dag en nacht verschil tussen de opkomst bij Biden-rallies, waar maximaal vier van z'n medewerkers en z'n vrouw op komen dagen. En Trump-rallies, waar zo'n beetje heel stemgerechtigd Amerika de velden plat lijkt te lopen. Vandaag voeren beide heren campagne in Florida.

Het beste 'peilers hebben van hun fouten geleerd-'stuk hier bij Reuters. Samenvatting: "Many pollsters tweaked their methods to better account for a demographic group that tends to avoid polls but largely favors Trump: whites without a college degree. (...) That was a problem in political polls, since non-college whites tend to favor Republicans. They also make up a substantial proportion of the U.S. electorate: Pew Research estimated that 44% of voters in 2016 were whites without a college degree."

Mooi overzicht van alle peilingen hier bij FiveThirtyEight en RealClearPolitics. In een zeer ruime meerderheid van individuele peilingen heeft Biden de voorsprong, vaak zelfs met double digits. Onderstaand de gemiddelden tegen elkaar afgezet.

Ook belangrijk: al meer dan 6 miljoen Amerikanen onder de 30 jaar oud hebben al een vervroegde stem uitgebracht. In 2016 waren dat er 2 miljoen. NPR schrijft dat "While it is impossible to be definitive, most pollsters and analysts say that a majority of voters under the age of 30 are left-leaning or support Democratic candidates." In totaal hebben 66 miljoen Amerikanen van alle leeftijden al vervroegd gestemd.

De Stand van het Land

Heden en verleden

Draadjes