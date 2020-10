Ter aanvulling. Misschien is de boodschap van Jetten wel treffend. Laat me gewoon met rust. Ik doe mijn ding, jullie doen jullie ding, en als we het niet eens zijn gaan we in gesprek. Misschien was dat ook een goede benadering van die verzonnen crises geweest. De politiek is aan de prive en bedrijf van boeren gekomen. Zonder overleg. Zonder nuance. Dus als de boodschap is: laat me met rust, dan zou ik zeggen: wat je zegt ben je zelf.