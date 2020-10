Bovenstaand de politie-schietpartij in Philadelphia waarbij de 27-jarige Afro-Amerikaanse Walter Wallace Jr. gedood werd. Agenten reageerden op een melding dat een man een oudere vrouw aanviel. Ter plaatse troffen zij Wallace op straat aan gewapend met een mes, terwijl een oudere vrouw - zijn moeder - hem tegen probeerde te houden. De agenten droegen de Wallace meermaals op zijn mes weg te leggen. Wallace weigerde, waarop twee agenten in totaal zo'n 10 kogels op hem af vuurde. Op het moment van vuren leek het niet alsof Wallace op het punt stond de agenten aan te vallen, maar hey we waren er niet bij hè. En het klopt inderdaad dat er vele beelden zijn waarin blanke mesdreigers met veel meer wegkomen zonder neergeschoten te worden (1,2, bijvoorbeeld).

Desalniettemin was Wallace natuurlijk wel een van een geweldsdelict verdacht, gewapend persoon, dat weigerde zijn wapen weg te leggen en daarmee nog steeds een bedreiging voor zijn omgeving vormde. Wallace werd omschreven als een vader en echtgenoot met psychische problemen. Volgens zijn vrouw was hij "manisch en bipolair". Wallace had een strafblad, en bekende in 2017 schuld wegens "robbery, assault and possessing an instrument of crime".

Enfin, u weet wat zulks betekent: het is koopavond en politieagenten zijn vogelvrij. In de rellen die volgden op bovenstaande schietpartij raakten 30 agenten gewond, waaronder een 56-jarige agente die door een pickup truck overreden werd. Ze liep een gebroken been en meerdere andere verwondingen op, en ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Zie het voorval onderstaand op 0:19. Minstens 90 'demonstranten' zijn gearresteerd.

Gouverneur Tom Wolf, die op Twitter met geen woord rept over de rellen die hij in een persco "vreedzame demonstraties" noemde, heeft gister met overduidelijke tegenzin de National Guard in laten zetten.

Hit and Run op 0:19

Schermutselingen noemen ze dat

Mooi klaar met zo'n gouverneur

De politie wordt teruggedreven

Alles Moet Weg. OP = OP