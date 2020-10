Vorige week maandag openden we de week met het bericht dat leraren DOODSBANG zijn op hun eigen werkplek. Dat bleek uit een persbericht van Leraren In Actie (LIA), een collectief dat al sinds maart angstberichten rondpompt over corona & het klaslokaal. De kern van hun onderzoek was dat er al op de helft van de scholen covid was geconstateerd. Wij spraken een (1) lerares die daarover schamperde: op haar school van 2500 leerlingen waren er inderdaad ook een stuk of 15, maar een half procent besmettingen op een school klinkt toch heel anders dan 'de helft van de scholen is besmet'. Nu het mooie: Omdat onze n=1 nogal weinig was qua tegenproef, kregen we contact met iemand uit de onderwijswereld die zijn eigen onderzoek deed. Hij wenst anoniem te blijven vanwege zijn positie op het schoolplein, maar we hebben hem gesproken en weten waar zijn LinkedIN woont. Hieronder zijn bevindingen.

Kuch kuch, hier de man in de regenjas. Misschien interessant, misschien niet. Gooi maar weg dan.Door een combinatie van factoren heb ik een enquête gehouden onder lesgevend personeel in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hoe ik hiertoe gekomen ben:

1. Ik verbaas me over de berichten in de media waarin een beeld geschetst wordt dat leerkrachten en docenten ‘bang’ zijn en het liefst willen dat de scholen dicht gaan. Zoals jullie in dit bericht al aankaartten dat een vakbond als LIA en media als De T. een eenzijdig beeld geeft;

2. Ik me ervan bewust ben dat media vooral de extremen benadrukken, omdat dit nu eenmaal kliks oplevert;

3. Ik zag dat jullie onderzoek (n=1) wel wat karig was om een onderbouwd tegengeluid te bieden;

4. Ik toegang heb tot een forse database van leerkrachten en docenten;

5. Het in ons belang is dat er geen onnodige paniek gezaaid wordt en de ‘publieke opinie’ beïnvloed wordt door een klein groepje met een eenzijdig angstverhaal – dit laatste is natuurlijk voer voor mensen die het onderzoek kut vinden, maar het is wat het is. Ik ben er in ieder geval transparant over.

De enquête

Ik heb twee gelijke enquêtes gedaan onder leerkrachten basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs. Alleen termen basisonderwijs / voortgezet onderwijs, leerkracht / docent en kinderen / leerlingen zijn anders in de enquêtes. Toelichting op de methodiek, de deelnemersaantallen en overige verantwoording is onderaan te vinden. Hier eerst de uitkomsten:

Uitkomst basisonderwijs:

- 12,01% vindt dat de scholen dicht moeten gaan en de meesten daarvan vinden dat het pas weer open kan bij risiconiveau ‘waakzaam’ (74,58%);

- 36,85% vindt dat de scholen open kunnen blijven zonder extra maatregelen;

- 51,14% vindt dat de scholen open kunnen blijven met extra maatregelen.



Conclusie: 87,99% vindt dus dat de basisscholen open moeten blijven, al dan niet met extra maatregelen, tegenover 12,01% die vindt dat de basisscholen dicht moeten.

Van de leerkrachten die extra maatregelen nodig vinden (51,14%) geven verreweg de meeste respondenten aan dat de ventilatie op school conform de normen van het RIVM moeten zijn, namelijk 83,40%. Daarnaast worden maximaal 15 leerlingen per lokaal (39,57%) en verplichte mondneusmaskers, mondkapjes in het gebouw, buiten de klas wordt door 37,02% genoemd.

Van de mensen die de enquête ingevuld heeft:

- Kent 82,29% van de mensen persoonlijk iemand die besmet is (geweest) met corona;

- Is bij 57,79% iemand op school besmet (geweest) met corona;

- Heeft 5,83% zelf corona (gehad).



Uitkomst voortgezet onderwijs:

- 25,12% vindt dat de scholen dicht gaan en de meesten vinden dat het pas weer open kan bij isiconiveau ‘waakzaam’ (65,74%);

- 21,16% vindt dat de scholen open kunnen blijven zonder extra maatregelen;

- 53,72% vindt dat de scholen open kunnen blijven met extra maatregelen.



Conclusie: 74,88% vindt dus dat het voortgezet onderwijs open moeten blijven, al dan niet met extra maatregelen.

Van de docenten die extra maatregelen nodig vinden, geven verreweg de meeste respondenten aan dat de ventilatie op school conform de normen van het RIVM moeten zijn, namelijk 80,80%. Daarnaast worden verplichte mondneusmaskers (gecombineerd 90,62% - alleen buiten de klas 63,39% / ook in de klas 27,23%) en kleinere klassen tot maximaal 15 leerlingen (45,98%) genoemd.

Van de mensen die de enquête ingevuld heeft:

- Kent 86,81% van de mensen persoonlijk iemand die besmet is (geweest) met corona;

- Is bij 95,68% iemand op school besmet (geweest) met corona;

- Heeft 6,70% zelf corona (gehad).



Mijn interpretatie

De overgrote meerderheid van het onderwijsgevend personeel in zowel het basis- en voortgezet onderwijs vindt dat de scholen open kunnen blijven.

In het basisonderwijs wil ongeveer de helft van de leerkrachten extra maatregelen, met name op het gebied van ventilatie van scholen. Overigens is dit een bekend probleem en wordt hier al jaren aandacht aan besteed. Hier een link naar alle nieuwsartikelen van vóór 1 november 2019 toen COVID-19 nog niet bekend was.

In het voortgezet onderwijs driekwart van de docenten extra maatregelen om open te blijven. Een verplicht mondneuskapje (iets dat met één pennenstreek te regelen is, door scholen of de minister) is een sterke wens. Tevens is ook hier ventilatie een van de meest genoemde maatregelen.

Verder mag iedereen z’n eigen conclusies trekken.

De enquête - hoe is deze opgezet?

Ik heb twee gelijke enquêtes gedaan onder leerkrachten basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs. Alleen termen basisonderwijs / voortgezet onderwijs, leerkracht / docent en kinderen / leerlingen zijn anders in de enquêtes.

De groepen bestaat uit twee exports waarbij respondenten eerder hebben aangegeven dat hun functie leerkracht basisonderwijs cq docent voortgezet onderwijs is. Daarbij is de eerste vraag een controlevraag om eventuele mensen die niet (meer) voor de klas staan, uit te sluiten van deelname aan de vragenlijst.

Van deze twee exports heb ik een aselect kolom toegevoegd en de enquêtes gerandomized verstuurd naar 748 leerkrachten basisonderwijs en 766 docenten voortgezet onderwijs. Op basis van de resultaten na de eerste 24 uur heb ik een tweede batch verzonden naar 4536 leerkrachten en 3817 docenten om de respons op een statistisch aanvaardbaar niveau te krijgen.

In de uitnodigingsmail staat dat men anoniem kan deelnemen aan de vragenlijst of er desgewenst voor kan kiezen om aan het einde van de vragenlijst een e-mailadres achter te laten om kans te maken op een beloning. Disclaimer: ik ben geen statisticus dus er zal vast wat aan te merken zijn op de vragen / vraagstelling.

Respons

Respondenten basisonderwijs: 514 (35,02 % laat e-mailadres achter, rest belangeloos + anoniem);

Respondenten voortgezet onderwijs: 458 (28,60 % laat e-mailadres achter, rest belangeloos + anoniem).

Basisonderwijs

Aantal onderwijsgevend personeelsleden in NL (peildatum 2019, bron): 130.613

Benodigde steekproefgrootte bij 95% betrouwbaarheid en 5% foutmarge: 384

Aantal ingevulde enquêtes: 514

Voortgezet onderwijs

Aantal onderwijsgevend personeelsleden in NL (peildatum 2019, bron): 73.773

Benodigde steekproefgrootte bij 95% betrouwbaarheid en 5% foutmarge: 383

Aantal ingevulde enquêtes: 458

