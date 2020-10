Ja, corona is a bitch, een gevaarlijke klerelijer die door een kleine, maar uiterst luidruchtige minderheid volkomen wordt onderschat. Niettemin, zoals al door andere reageerders is opgemerkt: lesgeven over de VvMU met Mohammed cartoons als 'ondersteuning' is vele malen gevaarlijker voor de gezondheid.

En ook mbt de coronacrisis zul je zien wat je ook zag mbt de bankencrisis die in 2008 begon. Die coronacrisis kan in het slechtste geval nog wel even duren, met inzakkingen en oplevingen - derde en vierde golven - tot in 2022, maar op zeker moment zal hij voorbij zijn, net als die banken/kredietcrisis. Echter, het 'moslimprobleem' gaat nooit over, wordt alleen maar erger, naarmate de populatie moslims in West-Europa (nu ca 20 miljoen) blijft toenemen.

Uiteindelijk maak ik me daar veel meer zorgen over dan over corona, ook al bezorgt die kutziekte ons op dit moment enorme last, ook economisch.