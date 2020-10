Ik lees in de reaguursels weer eens veel onvrede over de maatregelen van dit kabinet om de coronacrisis te bezweren. Voor de goede orde: ik ben absoluut geen Rutte-fan, maar het is ook wel erg gemakkelijk om vanaf de zijlijn te blèren dat alles wat de regering doet niet goed is. Ik geef het je te doen, 17 miljoen mensen goed door zo'n pandemie loodsen. Dan kun je het ook niet snel goed doen. Wat is dat nou voor slaande waanzin dat de regering 'moedwillig een recessie wil veroorzaken'? Onzin. En 'part of the plan'... Tsja, het staat je vrij in allerlei complotten te geloven, maar bewijs hiervoor ontbreekt ten enenmale. 'Ik wil gewoon verder met mijn leven'. Ja, makker, dat willen we allemaal wel, maar dat zit er gewoon nog niet in. 'Ik trek niet nog een lockdown', dat klinkt als een Nederlander die in 1942 zegt dat hij niet nog een jaar Duitse bezetting kan verdragen. Het zal wel moeten, of je het nou leuk vindt of niet. Mensen, het slechte nieuws is dat we nog lang niet van het virus af zijn en dat het nog wel een hele tijd duurt voor we dat gewone leven (waar ik ook naar snak, laat dat duidelijk zijn) weer op kunnen maken. Leuker kunnen we het niet maken, wel zwaarder.