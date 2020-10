Het hele idee bestaat al jaren, ik heb zelf ook een filter thuis met een ioniser: Air ionisers are used in air purifiers to remove particles from air. Airborne particles become charged as they attract charged ions from the ioniser by electrostatic attraction. The particles in turn are then attracted to any nearby earthed (grounded) conductors, either deliberate plates within an air cleaner, or simply the nearest walls and ceilings.

Of het tegen corona werkt? Dat wil ik getest zien door een betrouwbare partij. Lijkt me niet de meest extreme test qua kosten, dus waarom niet?