Omdat men in het geheel niet meer tests uitvoert voor andere virussen, is er geen zekerheid, dat desbetreffende personen coronaslachtoffers zijn. Normaalgesproken in deze periode zijn het andere virussen (rhinovirussen met name), waar mensen ziek van worden. Het grote probleem met de capaciteit, is dat zorgpersoneel ook met vals positieve uitslagen wordt uitgeschakeld, terwijl dat niet nodig is. Dat reduceert de toch al beperkte capaciteit in de zorg, wat het werkelijke probleem is.

Voor mij was het volledig onbekend voor deze crisis, dat er blijkbaar zoveel mensen per jaar overlijden aan een "griepje" ieder jaar. Nu wordt er een nieuw virus uitgelicht, zonder dat we kijken naar hetgeen er in reguliere omstandigheden plaatsvindt.