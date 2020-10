De koninklijke familie was nota bene veiliger op hun compound in dat “gele” stukje Griekenland dan in “zwartrood” Den Haag.





Het RIVM heeft vandaag geen kloppende cijfers vanwege een ICT-probleem, het nieuws werd te gevoelig. De maatregelen van 28 september en 13 oktober hebben nauwelijks effect. Het linker streepje is het pakket van 28 september, het rechter streepje de maatregelen van 13 oktober. De bedoeling was een horizontale of dalende curve, we braken records.

Een rechte opgaande lijn in een logaritmische grafiek is wiskundig bewijs voor exponentiële groei. De groei lijkt sinds 13 oktober iets te vertragen, maar dat kan ook komen door een gebrek aan testen. De gewenste dalende trend is er niet, de zorg loopt tegen haar grenzen aan.

Het ziekenhuispersoneel is nu al op. De zorg was nog niet hersteld van de eerste golf, omdat direct na die golf begonnen is met het wegwerken van achterstanden en wachtlijsten. Maar ook de omgeving is er klaar mee, geen cadeautjes meer van bedrijven, die zijn bezig met hun eigen sores. Middelvingers van bezoekers en patiënten geven de nekslag, de koek is op.

Het draagvlak is ver te zoeken. Dit is geen kwestie meer waar we “even” met elkaar doorheen moeten, dit duurt langer. Het vangnet staat niet meer klaar, men vreest voor baan of bedrijf. Erger nog, na een half jaar aanpassen zijn we weer terug bij af: niet langs start, u ontvangt geen 200 gulden. Wel de economie gesloopt en de schatkist geplunderd, maar het virus is terug.

De 1797 die gisteren op de verpleegafdeling lagen, komen ook al dicht in de buurt van top op 30 maart, 2615. De tweede golf is qua omvang de eerste aan het naderen. Het tempo ligt lager, wat de vorige keer in alleen maart bereikt is, kost nu september & oktober. Er is aantoonbaar een iets lager groeicijfer en lager effectief reproductiecijfer, maar er is sterkere groei dan het dashboard aangeeft.

De cijfers van de IC lijken nog mee te vallen: 499. De ligtijd daalde van 22 dagen tijdens de eerste golf, naar 9 dagen in juli & augustus. De top van de eerste golf was 1317 IC-patiënten op 7 april, ruw gecorrigeerd voor kortere ligtijd lag deze top rond de 539. Dat het nu nog meevalt ligt meer aan medisch onderzoek & ontwikkeling, dan aan voorzichtigheid buiten.

Eigenlijk zijn de maatregelen niet zelfstandig belangrijk, alleen de mate waarin ze worden nagekomen. In Azië is hygiëne (zoals het mondkapje) cultuur geworden, niet sinds Covid-19, maar al na Mers & Sars1. Ze hebben daar veel betere resultaten! Toch proberen we hier het wiel opnieuw uit te vinden, blind voor de kosten. Dit wordt ons duurste onderzoek ooit, hierna gaan we failliet.

Zweden bestaat voor 88% uit verstedelijkte bevolking, die gingen dankzij een duidelijke uitleg een strengere lockdown: "During the months of March to early June, all shops were practically empty, people stopped dining with friends, and families stopped seeing even their closest relatives," Vervolgens wordt hun gebrek aan een strafrechtelijke lockdown misbruikt op sociale media.

Eind maart 2020 heb ik een handleiding gedeeld, hoe ze het in Zuid-Korea deden. Ik werd vergruisd, ook in Korea was een tweede golf. Check de grafiek, hun tweede golf is een drempeltje, onze een kerkhof. Bevangen door de Nirvana-fallacy zijn we op zoek naar een perfecte oplossing, alsof die bestaan. Terwijl we wachten, gaat het olie op het vuur.

Erger nog, de eerste golf werd gekenmerkt door een Jaap van Dissel die wekelijks een nieuwe casusdefinitie had wie zich wel of niet mocht laten testen. Op die voet gaan we nog steeds verder, met een reeks hotemetoten die elkaar tegenspreken over maatregelen, mondkapjes en verwachtingen. De politieke leiding is nog onduidelijker dan het nepnieuws waar ze tegenin mogen.

De pers had vrijdagmiddag een totale aanfluiting na het vragenuurtje. Een kwartier gezever over de staatsrechtelijke status van de koning die zelfstandig een stukje excuses maakt. De koninklijke familie was nota bene veiliger op hun compound in dat “gele” stukje Griekenland dan in “zwartrood” Den Haag. De prinsesjes mogen maandag naar het gymnasium, middenin een echte pest-pleurisstad.

Geheel naar het Canadese model van Juliana en Brits e model van Wilhelmina hoort de koning de prinsessen over drie continenten te verdelen om de troonopvolging te borgen. De persconferentie stond symbool voor hoe het fout gaat. Niets op de inhoud, alles op de man, elkaar kwetsen, elkaar dwarszitten en het liefste veilig verzanden in details. Alles behalve daadkracht en oplossingen.

Het verleidde ook mij om twee alinea's te besteden aan een vakantie van vijf mensen. Daar had wat zinnigs kunnen staan. Net zoals Mark Rutte wat belangrijkers moest melden. De economie opengooien en de mensen met pech begraven, of RedTeam & Diederik Gommers volgen met vier weken echte lockdown: beide zijn betere oplossingen dan eeuwig polderen.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Dinsdag een nieuwe persconferentie.