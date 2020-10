Wat een triestheid in dit soort gekunstelde filmpjes. Maak dan ook even filmpje wanneer iemand in zijn elleboog of zakdoek hoest ter vergelijking. Dan kom je tot de conclusie dat dit precies hetzelfde effect heeft.

Mythbusters: www.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg

Een mondkapje wordt in de praktijk vergelijkbaar gebruikt als de ouderwetsche zakdoek die in de meeste gevallen weer wordt opgeborgen op de meest onhygiënische plaatsen. Dus meer infectiegevaar en kans op verspreiding. Winner: de Elleboog.

Hoesten en niezen zijn incidentele gebeurtenissen waarvoor je prima je elleboog of een (papieren) zakdoek kunt gebruiken. Je hoeft dus echt niet permanent met een mogelijk schadelijke en ongemakkelijke muilluier rond te lopen. Om over de psychosociale gevolgen hiervan (voor de jeugd) niet eens te spreken:

www.uantwerpen.be/nl/projecten/corona...

Ik heb het al eerder gepost, maar bij deze nogmaals. Niet medische mondkapjes houden geen virussen en aerosolen tegen, period. RCT onderzoek: bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577

"This study is the first RCT of cloth masks, and the results caution against the use of cloth masks. This is an important finding to inform occupational health and safety. Moisture retention, reuse of cloth masks and poor filtration may result in increased risk of infection. Further research is needed to inform the widespread use of cloth masks globally. However, as a precautionary measure, cloth masks should not be recommended for HCWs, particularly in high-risk situations, and guidelines need to be updated."