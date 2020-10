Wat een enge mentaliteit heerst er bij de NOS. Je mensen dit soort dingen verbieden (of een sfeer creëren waardoor het not done is) is wel erg controlerend, zeker voor een vrij land als Nederland. De mensen die er werken hebben er kennelijk geen probleem mee. Opmerkelijk omdat juist journalisten overal vragen bij horen te stellen en redelijk autonoom moeten kunnen werken om niet 'biased' te zijn. Datzelfde zag je bij de Divibokaal en Divibase, kennelijk vinden ze het er normaal en moest dat vooral binnenkamers blijven.

Dat is toch het linkse trekje dat terug komt, moeite hebben met andersdenkenden. En dan het liefst geweld gebruiken, maar hopen dat anderen dat voor je doen (zie BLM). Ik ben rechts en ben het oneens met linkse mensen, maar respecteer hun mening wel, mits er een vorm is van wederzijds respect. Sinds Trump aan de macht is zie je weer duidelijk de echte linkse 'strijder' naar boven komen. Vinden dat het recht van de waarheid bij hen ligt. Hoog van de toren blazen over de democratie en vrijheid van meningsuiting, maar alleen als het kwartje jouw kant op valt. Over het algemeen vind ik mensen rechts consequenter over wat goed en fout is. En Gerlauff: je mensen verbieden om ergens aan te schuiven is fout. Je argumenten zijn slap en werken omdat er volgens mij een angstcultuur heerst bij de NOS.