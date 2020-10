Arthur van Amerongen. Door links verstoten foute jongen met een verleden als oorlogsverslaggever. Door tragiek getekend maar met zelfspot gezegend strijdt hij nog dagelijks voor zijn kolommen in De Volkskrant, in weerwil van kwade tongen en kleine geesten die hem zijn positie als columnist willen afnemen. Zag het islamitische gevaar eerder groeien dan menigeen, schreef daarover het tweedelige autobiografisch standaardwerk Brussel: Eurabia, hetwelk je in 's mans geval ook als 'Magnum Opium' kunt omschrijven. Schreef nog veel meer, zoals de Foute Jongensboeken met De Grote Hoogland en meer recent (en voor kleiner publiek) een vriendenboekje voor wijlen Conny Mus, zijn oude kameraad in de loopgraven van het Midden-Oosten. Omwille van dat laatste is hij in het land en omdat onze podvlogdinges in een proost-geprepareerde setting wordt geprogrammeerd, nodigde hij zichzelf uit en zagen wij ons genoodzaakt het schema om te gooien. Derhalve,

Donderdagavond 21u00 LIVE: Chips. Nootjes. Bier. En Arthur van Amerongen!

Vragen aan de maestro? U kent de weg naar de panelen.

CNB USA 2020 Programma Update!

Op dinsdag 3 november pullen we een all-nighter rond de Amerikaanse verkiezingen. U wist al dat Hans Teeuwen, Roderick Veelo en Theodor Holman aanschuiven in de studio om de boel in goede banen danwel uit de rails te leiden, samen met uw stijlloze redactie. We kunnen nu ook officieel melden dat we Pieter Omtzigt en Geerten Waling ook in de show zullen ontvangen. Weet IEMAND nog een leuke, slimme en ter zake kundige mevrouw die we daar aan toe kunnen voegen want het wordt nu wel een enorme sausage party trouwens. Als je daar prima mee kunt leven, mag je dat ook laten blijken middels gulle donaties want zo'n show kost behoorlijk wat knaken: