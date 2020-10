Goh het normale griepseizoen is net gestart, die heeft zijn hoogtepunt in januari. Jaja influenza is geen covid-19. Maar echt iedereen kon toch wel op zijn klompen aanvoelen dat covid-19 zich gewoon aan de griepregeltjes houdt qua aantallen besmettingen. En men had bij het begin en het einde van golf 1 , de stop pas in de zomer (einde griepseizoen) ondanks alle maatregelen. En het begin van golf-2 aan het begin van het griepseizoen toch wel in de gaten dat het aantal besmettingen gewoon op zal blijven lopen. Ondanks alle maatregelen. Men heeft toch wel in de gaten dat "mensen zich niet aan de regeltjes houden" 1 groot bullshit verhaal is. Mensen werken massaal thuis. Straten zijn praktisch leeg. Toeristen zijn masaal afwezig. Mondkapjes worden in OV al een hele tijd verplicht gedragen. En toch blijft het cijfer oplopen. Elke dag weer. Terwijl de halve economie al plat ligt. Maximum van 30 personen, praktisch iedereen houdt zich al tijden aan de 1,5 meter. Veel zaken zijn beperkt open of gesloten. Culterele instellingen als theaters, en festivals zijn al het hele jaar afgeschaft. En toch blijft het cijfer oplopen, "Want mensen houden zich niet aan de regels". Dit alles gewoon volgens de regeltjes van het normale griepseizoen. Snapt men nou nog steeds niet dat Men dat R-cijfer door die regeltjes echt niet omlaag krijgt?

Als je dan ook even erbij bedenkt dat het aantal mensen dat op de IC ligt ondanks het gestegen aantal besmettingen gelijk blijft, dat dat kan komen door ofwel een zwakere variant van het virus (wat door mutaties van het virus evolutionair gezien voor dat virus heel logisch zou zijn, hoe zwakker hoe meer het zich kan verspreiden). Ofwel dat het komt doordat iedereen zich wel gewoon aan de regeltjes houdt en niet op de IC beland, omdat nou eenmaal gezonde mensen jonger dan 65 jaar zonder ondeliggende ziekten niet op de IC belanden en er minder ouderen besmet raken omdat we ons wel gewoon aan de regeltjes houden.

Met betreking tot dat laatste, waarom wordt er zo geheimzinnig gedaan over die cijfers? Waarom krijgen we alleen een totaalcijfer van het aantal IC opnamen en het aantal doden? Waarom krijgen we die cijfers niet icm leeftijd, afkomst, aantal mensen met onderliggende problematiek etc. ?

Dit lijkt mij allemaal vrij belangrijke informatie voor het publiek om te weten. Dit is geen regeringsfeestje. De Nederlandse bevolking zit massaal werkeloos thuis. Baanonzekerheid. Isolatie. Toenemende pyschische klachten zoals depressie, stress, burnout. Dat terwijl de psychische zorg overbelast is en bovendien door al dat thuiswerken en mondkapjes niet goed functioneert. 1 tot anderhalf miljoen huishoudens zitten naar schatting tegen februari zo diep in de schulden dat zij er zonder hulp, zoals schuldsanering, niet meer uit komen. Dat zijn nogal wat dingen. Sportclubs dicht, sociale activiteiten tot het nulpunt. Ondernemingen failliet. Ga zo maar nog even door. En dat allemaal terwijl de regering besluiten neemt zonder complete openheid van zaken te geven. Bang dat het draagvlak voor de maatregelen kleiner wordt onder de bevolking en dus bang voor de verkiezingen in maart.

Waarom wordt er niet gekeken naar andere landen. Ons buurland Duitsland heeft veel lagere besmettingsgraad. De maatregelen worden daar ook anders genomen. Waarom horen we daar niets van? Ik kan zo nog wel even door gaan wat er allemaal mis zit hier met het beleid hier. Al vanaf het begin. Vanaf dag 1 achter de feiten aanlopen. Wel mondkapjes, geen mondkapjes, testbeleid wat nog steeds niet op orde is, contactonderzoek want te weinig mensen. Allemaal doordat alles stukbezuinigd is. Dat terwijl we wel doorgaan met miljarden te spenderen aan het klimaat. Niemand denkt na en zet dat even op pauze. Nu we die miljarden ergens anders veel beter kunnen inzetten. Niemand in de journalistiek stelt hier kritische vragen over. Naja. M'n bloeddruk stijgt en het door de regels al kutte weekend moet nog beginnen.