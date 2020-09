Aan alles zitten minstens twee kanten. Staat ook bijvoorbeeld in de bijbel, in Prediker dacht ik: "Hoor je de advocaat van de één, denk je die heeft gelijk, maar hoor je daarna de advocaat van de ander, denk je: die heeft daar een goed punt" Ongeveer van die strekking. We moeten mevr. Lupuslupus vragen om de exacte tekst, lol.

Oftewel: zou ik me vol in het gezicht willen laten hoesten en proesten door een zeer zieke covid-19 patiënt? Driewerf neen.

Zou ik onmiddellijk ter plekke doodvallen als ik in de metro (onvermijdelijk) in contact kom met een aantal virusdeeltjes?

Ook niet.

Het gekke is: het virus heeft, wat ik in ieder geval zie, weinig uitwerking op kinderen tot 12 jaar. Ook pubers (degenen die dagelijks tussen de mensen werken bij bijv. supermarkten, hebben zo te zien ook nergens last van.

Het begint pas gevaarlijk te worden plusminus boven de 60 jaar.

Plus natuurlijk mensen met waarschijnlijk een zwakke afweer, zoals kankerpatiënten na een kuur/bestraling, diabetici, ouderen en hoogbejaarden,

Dit is nu wel bekend.

Volgens mij valt corona min of meer onder de verkoudheidsvirussen, waarvan er vele soorten in omloop zijn: de loopneus, de droge kuch, de sterkere hoofdpijnvariant, de deep-throat variant, niet alle verkoudheidjes zijn hetzelfde.

En die virussen liggen allemaal te slapen in je lichaam. Ze worden actief, wanneer je weerstand verzwakt is, door stress, kou, (wat ook in feite stress is, de term stress op het lichaam slaat niet alleen op psychische stress).

Oftewel, net als een herpes-virus komt het alleen naar buiten wanneer het lichaam in een stress situatie komt.

(funfact: ik kende een vrouw, die exact op het moment dat ze menstruatie had, altijd weer een herpes-lip kreeg, zeer schaamtevol aan één kant, aan de andere kant had ik medelijden met haar, dikke lagen make-up, maar ja, een autist ziet alles)

Maar goed, , ik schrijf dit natuurlijk niet als een medicus of viroloog, gewoon als een observator met boerenverstand.

Cortez en zijn legertje Spaanse goudzoekers in de Nieuwe Wereld veroorzaakten bij de inheemsen van Zuid-Amerika een enorme epidemie van pokken, griep, syfilis, en wat al niet meer.

Omdat hun lichamen nog niet bekend waren met al die ziekteverwekkers.

Veel doden, veel zieken, maar nu, sinds de 15e eeuw, hebben ze tijd gehad om er aan te wennen, en kunnen ze er ook tegen.

Misschien te simpel verhaal, maar ik zie daar toch enige hoop in, dat de bevolking als geheel minder gevoelig wordt voor covid-19.

En waarschijnlijk wordt het virus minder dodelijk, en meer chronisch, net als verkoudheid.

Dat is namelijk de trend, een virus moet niet al te dodelijk zijn, want dan kan het zich minder ver verspreiden, en dat is wat een virus "wil".

Zijn pakketje schroot -genetisch materiaal- , ik dacht RNA, geen DNA, vermenigvuldigen.

Door zich binnen te dringen in een cel, doordat het specifieke aangrijpingspunten, misbruikt om in de cel binnen te komen, die daarna wordt omgetoverd toto een virus-fabriek, daarna zelf sterft, en een enorme stoor nieuwe virussen de wereld in stort.

Houdt het dan nooit op?

Nee, het houdt nooit op; het is een verdurende strijd van aanval-verdediging, nieuwe mutaties, nieuwe verdediging.

Oftewel de verdedigings-cellen in ons lichaam leren steeds bij. En kunnen bijna alles opruimen,

Nou, dit was het verslag van Dr. Bibber, groep 8 basisschool. lol.

En ik vraag me af: hoe lang gaan we nog de belachelijke taferelen zien van mensen die in een lange rij wachten voor de groenteboer, omdat er maar 2 man tegelijk naar binnen mogen.

De lege wachtkamers bij de huisarts, de één-kwart bezetting van zitplaatsen in de trein, de Boa's die een restaurant kapotmaken doordat een gast toevallig naast zijn vriendin is bijgeschoven, en hoeveel gaat dit fokking allemaal kosten?

De beurs gaat /ging naar een alltime high, maar mensen zitten thuis.

En natuurlijk gaat volgend jaar de zorgpremie dik omhoog, want iemand moet deze shit betalen.

En misschien racistisch, maar kunnen alleen blanke mensen corona krijgen.

Vraag dit voor een vriend met een lichtgetint uiterlijk.

Zucht.