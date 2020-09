In de afgelopen week hebben ruim 180.182 mensen zich laten testen in de GGD teststraten, die dacht ik heb klachten of ik was in contact met een zieke, dat is zo'n 0.01% van de bevolking. Afgelopen week zijn er 5.427 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19, dat is 0.0003% van de bevolking en 0.03% van de getesten (landelijk gemiddelde, kan verschillen per regio, bron: RIVM).

Stel dat je 2 weken besmettelijk bent, dan doe je dit aandeel ×2 om te weten hoeveel besmettelijke personen er rondrennen. Reken maar uit hoeveel van de 100 mensen die je tegenkomt besmettelijk is.

De kans dat een besmettelijk iemand je besmet is binnen een m zo'n 12.8% en buiten een m 2.6%, op 2m 1.3% (bron: The Lancet). Reken maar uit hoe groot de kans is dat je besmet raakt.

Als je opzoekt welk percentage van de besmette mensen in het ziekenhuis belandt, of op ic, of overlijdt, en je kent je eigen gezondheid, kun je je eigen toekomst voorspellen!