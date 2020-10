Rik van de Rakt (18) werd op weg naar zijn baantje in het verzorgingstehuis doodgestoken door een doorgedraaid projectiel uit Soedan. We wisten al dat de moord 'voorkomen had kunnen worden' - de moord had inderdaad voorkomen kunnen worden als de gestoorde gek Abdallah Y. gewoon in het vliegtuig terug naar Soedan was geknikkerd na zijn eerdere miskleunen, zoals het mishandelen van een medebewoner en het schoppen van stennis in een supermarkt. En nu is Abdallah knettergek verklaard en komt hij weg met een tbs-maatregel. De verhoren van Abdallah zijn al gestopt: "De gesprekken verliepen uiterst moeizaam vanwege de psychische gesteldheid van de verdachte, maar ook omdat er geen tolk beschikbaar is die zijn dialect spreekt." Er is geen tolk beschikbaar, het staat er echt, en Abdallah het land uitsmijten wordt nu wel erg lastig vanwege 'zorgplicht' - in Soedan kunnen ze immers weinig.

We staan hier allemaal in de rij om heel hard te applaudisseren als een asielzoeker een paar treden op de maatschappelijke ladder neemt, en we kunnen blijven grinniken om die uitspraak over 'apothekers' van Asscher, maar eigenlijk is het enorm triest. Zodra asielzoekers reeds in hun welkom-in-Holland-traject strafbare feiten plegen moeten ze gewoon weer opdonderen. Dat klinkt allemaal hard en grof, maar dan had Rik nog in het verzorgingstehuis gewerkt, dan kunnen de ondernemers in Ter Apel weer rustig slapen en dan hoeven verkrachte vrouwen niet meer de hele tijd over hun schouder te kijken. Gewoon, opdonderen.