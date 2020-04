Ik snap iets niet. Help me even.



- Abdallah is een islamitische naam. Op grond daarvan neem ik aan dat Abdallah in ieder geval een islamitische achtergrond heeft, mogelijk ook praktiserend moslim (wel/niet radicaal, fundamentalistisch of salafistisch zegt het artikel niks over) is.

- Sudan is een islamitisch land. Met Sha'ria. Waar slavernij weer is ingevoerd. Waar meisjesbesnijdenis en (gedwongen) polygamische en kindhuwelijken voorkomen. (Infolink: nl.m.wikipedia.org/wiki/Soedan maar pas op, de NLse linkpagina vermeld niet dat Sudan ook lidstaat van de OIC is, dus lees ook de Engelse pagina en ook andere bronnen want wiki is niet altijd betrouwbaar qua informatie),

- Sudan neemt uitgezette burgers terug.



Dus, wat ik niet snap is dit:

"Waarom mag NL geen moslims naar Sudan uitzetten? Want volgens mij is dat juist een ideaal en perfect paradijs voor degenen die geloven in Sha'ria, voorstander zijn van polygamie (ach ja, welke man fantaseert er niet over, toch? Wees eerlijk ...), en graag willen leven in een islamitisch land, met een moslimmeerderheid?



Kijk, dat uitzetten problemen en vragen schept als het een Sudanese bekeerling zou zijn (ik denk dat afvalligen daar niet echt veilig zijn), dat begrijp ik. Snap ik. Mee eens. Maar dat probleem zie ik niet in het geval van een fundamentalistische, radicale, of jihadistische afgewezen asielzoeker. Voor hen zou Sudan eerder een soort van vakantieland zijn, toch?