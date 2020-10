Oorspronkelijk stond gister het tweede debat tussen Donny en Joe gepland, maar dat zou virtueel gebeuren en daar had eerstgenoemde dus geen zin in. Dus dan maar een townhall op NBC. Biden had tegelijk met Trump een eigen townhall op ABC, en over de kijkersaantallen lazen we zojuist iets in Newsweek dat we eigenlijk niet geloofden. "At the end of Trump's town hall, the NBC News YouTube channel showed 153,660 viewers were watching. ABC News's YouTube channel showed 507,445 viewers at the end of Biden's town hall." Kortom, veel meer mensen zouden naar Biden gekeken hebben.

NBC streamde live op twee kanalen (1, 2) waarvan de view-teller op moment van schrijven in totaal op 4,08 miljoen views staat. ABC streamde maar op 1 kanaal, waar de teller nu op 4,03 miljoen views staat. Échter, de ABC livestream had een bijzonder lange nabeschouwing en duurde 3 uur en een kwartier. De NBC-livestreams duurde allebei maar een uur, dus was er twee uur minder tijd voor mensen om later in te vallen en als view te tellen. Kortom, onderaan de streep had Trump meer views.

Enfin, onderstaand Trumps reactie op de vraag of hij white supremacy veroordeelt en waarom hij in godsnaam dat QAnon-artikel RT'de over dat Obama en Biden Seal Team 6 opzettelijk om hebben laten komen. Antwoord: RT ≠ endorsements onderzoek alles behoud het goede! Na de breek nog even het vuur aan de schenen over die $420 miljoen schuld waarvoor hij persoonlijk garant staat. Komt-ie vrij goed in weg trouwens.

Belangrijkste moment van de avond: "You're very handsome when you smile"

Over QAnon: RT ≠ endorsements onderzoek alles behoud het goede!!

Over die schulden van 420 miljoen waar hij persoonlijk garant voor staat

Trump trapt in de lokale Speld

In topvorm bij seniors. "The Bidens are an organized crime family"