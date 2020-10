Het kabinet heeft de complete horecasector met het puntje van een natte handdoek tegen de reet geragd. Er gaan KLAPPEN vallen. We hebben alle reacties van ondernemers in de horeca maar weer verzameld, handig zo allemaal op één plek, want u zou de diversiteit aan namen, etablissementen en uitspraken maar missen. Vrij pijnlijke materie, temeer omdat het OMT nog effe laat nagalmen dat restaurants 'wellicht open hadden kunnen blijven'. Lekker dan. Daar gaan we.

We beginnen dit keer in het land van de enorme L, namelijk Limburg, want Limburg hoort ook bij Nederland. De sluiting komt hard aan bij John Cardinaal van De Soos in Weert. John is niet boos, wel teleurgesteld. Elders in Limburg worden ze er 'moedeloos' van, zoals Renee Vermeulen van café Kanters.

Helemaal door naar de andere kant van het land, het nuchtere Groningen. Volgens Irene van der Velde van café 't Vaatje (= pro cafétip van ome Mosterd) is er veel verdriet. Sigrid Heeres van Bij Hammingh dacht al snel: we moeten door. Kees Douma van huiskamercafé Bramble gaat het nieuws even rustig verwerken.

Terug in Gelderland probeert Luuk de Haan van de Zilte Zeemeermin positief te blijven. Marcel Lageweij van café Nicky's Inn in Harderwijk is strijdvaardig: hij laat zijn kroeg niet kapotmaken door het virus. Maarten Noijens van Het Koetshuis in Vaassen mist perspectief.

Verder in Overijssel. In Kampen zal het vanaf nu 'een stuk minder' gaan met café Dapper, denkt eigenaar Jelmer van Halen. Gerben Bentum van De Slinger in Wijhe zou net zijn nieuwe zaal openen, maar dat lukt nu niet. Eric Binnenmars van eetcafé Mans in Mariënberg vreest dat de sluiting langer dan twee of vier weken gaat duren. Jaap Lamfers en Denise van der Windt van café Zuijdt in Zwolle hadden de maatregelen wel verwacht. Voor Hinrich Prins van restaurant Madam Som Tam voelt het als terug bij af. Volgens Jan Kuiper van restaurant Goesting in Deventer heeft het op deze manier geen zin. Alco van Berkel van hotel-restaurant Carelshaven in Delden spreekt van weer een harde klap voor de horeca. Kroegbaas Hans van Lingen van de Herberg in Ommen wist dat er slecht nieuws aan zou komen.

Dan Drenthe, het prachtige land van overheerlijke keien in het landschap. Voor Ronald Obbes van 't Wapen in Assen is het balen en schrikken. Volgens Harrie de Jong van Hotel Brinkzicht in Vledder zou Mark Rutte maar eens een avondklok moeten instellen. Brigitte van Regteren van café Oasis in Meppel heeft wel begrip voor de premier. Marleen Brouwer van De Loohoeve in Schoonloo stapt weer over op afhaalmaaltijden.

Ook Nederland, namelijk Friesland. Volgens Christel Koning van het Hof van de Koning komen de maatregelen hard aan. Tom Mulder, eigenaar van It Houtsje in Heerenveen, zegt iets in een andere taal: "En ik gean der dus fanút dat it langer as in moanne duorje sil." Jan Smink van restaurant Smink in Wolvega hoopt op een steunpakket. Joris Hagting van Aan de Gracht in Sneek moest 'efkes bykomme'. Corné van de Erve van Lokaal Op Hatsum in Dronyp vindt dat het probleem eerder ligt in de thuissituatie. Ido Pranger van café Artisante in Dokkum: "Wy moatte wer omgean mei de nije situaasje."

In Noord-Holland heeft Sil Vendel van café 't Hartje in Alkmaar een doodskist voor de deur geplaatst. Karin Hiemstra van De Fransman in Alkmaar denkt dat veel bedrijven gaan omvallen. Voor Rob Baltus van De Nadorst in Blokker voelen de maatregelen als een klap in de nek. Cees Klein van café De Slof hoopt op een steunpakket, anders moet hij gewoon een baan zoeken. Bij Cor Varkevisser (ja, die oud-keeper) van grandcafé Staal in IJmuiden overheerst een klotegevoel. Jos Bolte van De Polderboom gaat heel veel nieuwe ideeën bedenken. Voor Berny van der Glas van café Het Bruine Paard in Amsterdam is het een grote teleurstelling.

Een slag verder in het zuiden, in Zuid-Holland, wijst David Zock van Aan de Rijn in Leiden op het percentage besmettingen in de horeca. Rene Bogaart, eigenaar van meerdere zaken, heeft het over een nachtmerrie. Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van onder meer De Pui in Rotterdam, krijgt veel mailtjes van verontruste ondernemers. Alex Verburg van restaurant Post in Dordrecht probeert positief te blijven. Dennis van Buuren van Visser's Poffertjessalon denkt er net zo over.

Dan Zeeland, het land waar de G een H is en de laatste plek op aarde waar men Bløf luistert. Camiel van Tiggelhoven van eetcafé De Banjaard in Zierikzee heeft het over een bittere pil. Mart Scherp van restaurant Scherp in Middelburg kan al zijn reserveringen gaan afbellen. Bert Felius van café Vanuus weet niet hoe lang hij het nog volhoudt.

Ook in Brabant is het kommer en kwel. Dorus de Bruyn van restaurant Dijk 9 in Eindhoven ziet zijn toekomst een beetje instorten. Voor Petra van der Stap van café De Beurs in Oosterhout komt de sluiting keihard aan. Volgens Jaap van Ham, eigenaar van café Polly Maggoo in Tilburg, is het echt balen. Barry Pranger van het pannenkoekenhuis in Heesch zag het al wel aankomen. Ruud Bakker, van de Eindhovense afdeling van de KHN en tevens eigenaar van Dommel 18 in Eindhoven, kampt met gevoelens van zowel begrip als teleurstelling.

Flevoland, dat is sinds enkele jaren ook een provincie. Dennis Goossens van Het Wapen van Ens vraagt zich af of veel ondernemers deze tik wel kunnen hebben.

Tot slot het centraal gelegen Utrecht. De maatregelen raken restaurant Vroeg hard, zegt directeur Lennart Rietveld. Willeke Rodenhuis van Kat&Koffie in Amersfoort heeft een tweeslachtig gevoel. Tobias Bosman van Kafé Van Zanten vindt het gebrek aan perspectief het grootste probleem. Bas Janssen van bistro 't Bloemendaeltje blijft positief: je moet toch door.

En zo is het! Hup horeca, boks voor jullie, binnenkort komen we 10.000 bier halen.