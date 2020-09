Die nieuwe markregelen van Maat Rutte, we zouden bijna vergeten dat het vooral de horeca is die keihard geraakt wordt. Gelukkig hebben alle regiomedia heel erg veel moeite gedaan om allemaal precies hetzelfde verhaal te maken. Dat hebben we maar effe gebundeld, superhandig.

We beginnen natuurlijk in Zeeland, zonder twijfel een van de twaalf mooiste provincies van Nederland. Henk Hut van café Hoppit in Vlissingen snapt de nieuwe sluitingstijd niet. "Het aantal coronabesmettingen in Zeeland is gewoon laag!" Wessel Leunis van (eet)café De Groote Slock in Terneuzen noemt het zelfs waardeloos, want hij heeft een eigen pandje en hij serveert ook maaltijden. "Het is al geen vetpot en dat wordt er met een vervroegde sluiting niet beter op."

Helemaal aan de andere kant van het land in Groningen vindt men de maatregelen 'een tegenvaller'. "Hopelijk is dit van korte duur", zegt Irene van der Velde van café 't Vaatje. "Ik snap dat het nodig is, maar het heeft wel grote gevolgen", zegt Bas Berendsen van Der Witz. Manager Gerrie Visser van Huize Maas denkt dat zijn omzet daalt.

In Gelderland ziet Joshua van Rootseler, de eigenaar van café Dubbel 10 in Arnhem, het even niet meer zitten. "Als dit nog een jaar zo doorgaat, trekken we de stekker eruit en gaan we iets anders doen met onze mensen." Sander Wind van Fort Vier denkt dat de klappen nú gaan vallen. "Want nu moeten uitgestelde rekeningen betaald worden." Bedrijfsleider Kiki Overbeek van 't Taphuys in Arnhem was sprakeloos. "Wat een domper." Volgens Robert Jonker van de Dorpskamer en Van Sprang in Ermelo wordt werken met shifts wel heel krap als je tien uur moet sluiten. Voor Ernst Schuurkamp van Brasserie De Bank te Harderwijk zijn de maatregelen 'een forse terugslag'.

Dan Overijssel. Danny Bishop van café De Bisschop in Deventer zag de bui al hangen. "Dit is het doemscenario." Serge Andrée, kroegbaas van De Alm in Deventer, was ook al bang voor dit, daar is het woord weer, scenario. "Voor De Alm wordt het karig en lastig in de winter." Moes Hartman Kok van De Fabriek in Dalfsen heeft wel begrip voor de maatregelen, want er moest wat gebeuren. Eigenaar Sven van De Buik van Parijs in Zwolle denkt dat de maatregelen 'ons en anderen hard zal raken en ons allemaal in gevaar zal brengen'. Bob Kooistra van Café Bruut denkt er precies hetzelfde over.

Door naar Flevoland, want dat is tegenwoordig ook een provincie. Dorina Kok van café-restaurant Chillers in Emmeloord: "Ik vind dat ze de horeca heel erg in de spotlight zetten." Volgens John van Beek van Bij Ons wordt het 'voor een grote groep horecaondernemers wordt het nog zwaarder dan het al was'.

In Friesland vindt Corné van den Erve van Op Hatsum in Dronryp het tussen het kaatsen en schaatsen door 'fijn' dat de horeca in ieder geval nog open mag blijven.

In Zuid-Holland zegt Pieter den Haan van bar Het Eigendam te Rotterdam: "Het wordt wel steeds moeilijker om het vol te houden op deze manier." Robèr Willemsen van proeflokaal De Pui is gefrustreerd. "Dit is teleurstellend en het veroorzaakt boosheid." Maarten Hinloopen van de Zwarte Ruiter en eigenlijk ook alle andere tenten op de Haagse Grote Markt vindt de nieuwe maatregelen 'apart'. Eline van Urk Dam van Huppel The Pub wordt er moedeloos van. Dave Steijger heeft zijn Club 27 al gesloten. "Om 9 uur kun je de lichten aandoen. Lekker gezellig." Erwin Mittertreiner van café De Waag denkt dat veel kroegen gaan omvallen.

Brabant, daar is men ook goed in bier drinken. Ruud Bakker van Dommel 18 in Eindhoven zucht eens diep. "En wéér wordt er meteen gewezen naar de horeca." Tom van Brussel van The Roast Club snapt de verplichte sluitingstijd niet. "Of is het virus pas 's avonds laat besmettelijk?" Volgens Geert Blenckers, eigenaar van onder meer het Muziekcafé in Helmond, wordt het allemaal veel te ingewikkeld. "Niemand snapt er nog iets van." Mark van Rattingen van De Gelagkamer in Oirschot had juist veel geld besteed om zijn zaak coronaproof te krijgen. "Dat is toch om gek van te worden?"

Over naar Noord-Holland. Priscilla Lesage van café Aan den Sluizen in IJmuiden noemt de maatregelen 'ridicuul'. "Ik vrees voor zwaar weer." Marcel Korver van Ons Plein in Heemskerk vindt het niet eerlijk dat opnieuw de horeca de zak is. Hij wijst op bouwmarkten en supermarkten. Voor Rob Baltus, eigenaar van restaurant De Nadorst in Blokker, valt de schade enigszins mee. Hij is positief verrast dat hij nog vier mensen aan een tafel mag zetten. Ron Blaauw van Ron Gastrobar in Amsterdam ziet het bijna niet meer zitten. "Hier is niet tegenop te werken." Michel van der Eerde van Baut verwacht 'een slagveld in de horeca'. Milène Hoving van Café Restaurant Amsterdam is nog van de schrik aan het bekomen.

Dan Limburg, want dat hoort ook een beetje bij Nederland. Voor Christiaan van Hoeve van café Falstaff in Maastricht voelen de maatregelen als een soort straf. "Ik vind het best wel moeilijk." Evelyne Holten van SOFA ziet het iets anders. "Ik vind het eerder dubbel." Ook John Paulus van Café Paulus is teleurgesteld.

In Utrecht stelt Erik Derksen van de Buurten-restaurants dat de horeca het kind van de rekening is. "We worden weer onevenredig hard aangepakt."

En dan was er nog een provincie, maar we weten niet meer welke. Zó, bent u weer helemaal bij!