: mail van de rijksoverheid. Copy/paste > Het aantal besmettingen met het coronavirus is in heel Polen toegenomen. De kleurcode van het land is daarom aangepast van ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Reis alleen naar Polen als het noodzakelijk is. Na een verblijf in Polen gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Zie voor deze informatie de rubriek ‘Coronavirus’. In heel Polen is het dragen van een mondkapje per 10 oktober 2020 verplicht in openbare ruimtes (zoals bijvoorbeeld overheidsgebouwen, winkels en restaurants). Niet naleven van de plicht een mondmasker te dragen kan resulteren in een boete.