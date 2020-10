Tring. Telefoontje van het Ministerie van Algemene Zaken naar de NOS. Of het allemaal even wat minder kan. NOS: oké. Vrijdagmiddag 9 oktober 2020 had Rutte met de vuist snoeihard op de persco-tafel moeten slaan. Maar hij deed het niet. Niet met zijn vuist. Niet met een hamer. Niet met een moker. Niet met een ijzeren sleg. Slechts een vingertje wapperde. Want foei Nederland, jullie moeten toch echt oppassen, 24, 48, 72 uur. Anders zwaait er wat. Welnu, MinPres. Pritt hier. Lid van het PinkTeam, eenpersoons outbreak manager, vader van een zoon die al zeven maanden zijn oma niet kan knuffelen. ER ZWAAIT AL WEKEN WAT EN JE BLIJFT VERDOMME MAAR OP JE HANDEN ZITTEN.

U had het wellicht al gezien. Bovenstaande quote komt uit een draadje van Bert Slagter, collega van het RedTeam, die op 26 september (!) het volgende zei, bij de NPO nota bene: “Als je met deze groeisnelheid verdergaat dan kom je op 20 oktober al op het punt dat de COVID-IC-plekken de reguliere zorg verdringen. We hebben simpelweg niet zo heel veel tijd meer om de verspreiding tot stilstand te brengen.” Het is nu 9 oktober, en het GGD BCO-onderzoek stort met donderend geraas inelkaar. "Het aantal besmettingen is zo hoog, dat dat niet meer is vol te houden."

Wat we nodig hebben in dit land is een leider, eentje met een dikke hamer. Eentje die zegt: het is klaar nu. Eentje die op zo'n persco zegt: bek houden allemaal. Iedereen blijft twee weken thuis, de grenzen gaan dicht, de scholen ook, alle bruiloften, feesten en partijen worden afgelast, twee weken trein, metro, bus en Schiphol op slot, defensie-voertuigen voor Concertgebouw, Kleine Komedie, Paradiso, Meervaart, Kerk en Moskee, tief op met je Televizier Ring, je voetbal, je 30 mensen en je herfstvakantie in de provincie en op Schiermonnikoog, we lassen de Randstad dicht en iedere mafkees die publiek hoesten als een Grondwettelijk Recht ziet, afvoeren naar Guantanamo Rottumeroog. Alleen een eindbaas krijg corona onder controle.

Wat we nodig hebben zijn harde klappen, met een hele grote hamer, en over twee weken kijken we wel weer of er wat te dansen is, Geen gewauwel van een slapjanus die een pandemie week na week over het weekend heentilt.

KLABAM!!!!1!