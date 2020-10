Die POTUS 2020 TV show is veel spannender dan je uit de polls zou verwachten, dus DONEER !

Trump noteert 15/8 wat duidt op 34,78% kans www.oddschecker.com/politics/us-polit...

Biden noteert 1/2 wat duidt op 66,67% kans www.actionnetwork.com/betting-calcula...

Meer dan 100%, dus arbitrage betting is misschien mogelijk. Altijd prijs! en.wikipedia.org/wiki/Arbitrage_betti...

Er is sowieso 100% kans op een president ruim boven de 70. Wie VP wordt is belangrijker dan ooit... www.forbes.com/sites/alisondurkee/202...

Biden, now 77 years old, is expected to outlive Trump due to his “exceptional health profile for a man his age,” with a projected lifespan of 96.8 years and a 95.2% likelihood of surviving his presidential term.

Trump, who’s 74, has “significant but modifiable” risk factors due to his “obesity and sedentary lifestyle,” but his estimated lifespan is 88.6 years and he has a 90.3% probability of surviving a second term.

House of Cards & Idiocracy worden gebruikt als handleidingen. www.youtube.com/watch?v=sGUNPMPrxvA