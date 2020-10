We krijgen een avondklok, het staat al vast. Via het welbekende een-tweetje laat Rutte zich aanraden deze in te voeren, en ditmaal is het onder andere Koninklijke Horeca Nederland. In Brabant spelen ze eenzelfde spelletje.

"Vanaf 23.00 uur

Een deel van de horeca in Brabant wil dat het kabinet per direct een avondklok instelt. Vanaf 23.00 uur mag niemand meer op straat zijn, behalve als daar een goede reden voor is. ,,Alleen zo kunnen we de illegale feesten de kop in drukken‘’, zegt Johan de Vos namens de horeca in Breda.

Zijn plan kan op steeds meer steun rekenen. De horeca-afdelingen in Eindhoven en Helmond hebben zich er al achter geschaard. Ook voorzitter Koen Bakker van de horeca in Roosendaal staat er niet afwijzend tegenover. ,,Als blijkt dat dat helpt, moeten we dat doen.‘’

Zeg je sociale leven maar vaarwel, en wee je gebeente als je wegens wat voor reden dan ook te laat terug naar huis gaat, je bent de lul.

Tering-politie-staat in wording.