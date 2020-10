Gekke peiling: volgens Maurice de Hond staat tweederde van Dit Land niet negatief tegenover mondkapjes, maar in het dagelijks straatbeeld zijn de blaflapjes nog nauwelijks te zien. Mondkapjes lijken daarmee symbolisch voor de coronamaatregelen in het algemeen: de meeste mensen vinden dat vooral andere mensen zich er aan moeten houden. Mensen die geen zin hebben in de kuchremmers (met name onder FvD- en PVV-kiezers, maar in totaal meer dan een kwart van de mensen), geven aan plekken te mijden waar ze verplicht zijn. Wat niet raar is, want die plekken zitten volgens bovenstaande grafiek bomvol GroenLinksers.

Opvallend in het onderzoek is dat oudjes (65+) zichzelf de minste kans geven om besmet te raken en dat in het begin vooral jongeren (<35) de meeste besmettingsvrees hadden. Hun paniekniveaus zijn een half jaar verder wel genormaliseerd: onder de hele bevolking stijgt de inschatting om ziek te worden, maar vooralsnog schieten de staafjes veel minder naar de paniekniveaus van de eerste golf. Logisch: we weten inmiddels veel meer, het idiote idee dat je van colablikjes of stoplichtknopjes corona kan krijgen is de wereld wel uit, en de afstandeconomie is vergevorderd opgetuigd. Wel grappig: de hoogst opgeleide mensen zijn het bangst.

Oudjes geven weinig virusfucks

D66'ers DOODSBANG

Maurice de Hond zat donderdag bij ons:

Afgelopen donderdag was Maurice de Hond te gast bij Chips. Nootjes. Bier., waar hij zijn ventilatieverhaal vertelde maar ook wees op de 'angstknop' van de overheid. Die werd in maart ingedrukt, maar ook in de persco van vorige week werd weer tamelijk onverwacht en overhaast een berg maatregelen afgekondigd die volgens sommigen veel te laat en volgens anderen veel te zwaar is. Dat moment zie je terug in de peilingen: de paarste staafjes groeien omhoog.