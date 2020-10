In een update, getweet door Trumps woordvoerder, laat Trumps arts Sean P. Conley weten dat "(...) This evening I'm happy to report that the President is doing very well. He is not requiring any supplemental oxygen, but in consultation with specialist we have elected to initiate Remdesivir therapy*. He has completed his first dose and is resting comfortably." Een van de belangrijkste vragen is op moment hoe gezond Trump eigenlijk is. Met 110,2 kilo leed Trump in 2019 voor het eerst officieel aan overgewicht. Trump drinkt en rookt al zijn hele leven niet, maar houdt er wel een eigenaardig en niet al te gezond dieet op na, en lijkt van mening dat sporten eigenlijk vooral uitputtend is. We houden het in de gaten, net als de lijst van besmettingen om de president heen, want die wordt gestaag langer.

