"Afwachten wat de medische wetenschap daarover zegt."

Die visie snap ik wel, maar dat is niet altijd helemaal terecht. De medische wetenschap staat ook weer niet op zichzelf, gaat ook uit van allerlei veronderstellingen en doelstellingen die zelf niet wetenschappelijk zijn. De Hippocratische eed is bijvoorbeeld heel belangrijk in de medische wereld, maar daar is natuurlijk niets wetenschappelijks aan. Dat is gewoon een moraal, een ethische grondhouding. Dat wil niet zeggen dat de medische wetenschap opeens niet wetenschappelijk is, maar wetenschappen gaan altijd uit van veronderstellingen die vanuit die wetenschap zelf niet bevraagd kunnen worden. Het is noodzakelijk dat er buiten de eigen peer group wordt gezocht naar feedback.

Als de wetenschap altijd was bedreven op jouw manier, dan waren we nooit een stap vooruit gekomen. Zo bedreven ze in de middeleeuwen ook "wetenschap." Dat bestond ook uit "peer reviews."