Ja het is allemaal zo belachelijk die huizenmarkt. Maar wat wil je nou? We importeren per jaar een stad zo groot als Amersfoort aan kansloze immigranten. Iedereen wilt midden in de stad wonen voor een paar grijpstuivers, elke student wilt op kamers midden in de stad. Het is niet heel raar dat de huizenprijzen de pan uit rijzen. Daarbij is kopen goedkoper geworden, de rente is namelijk historisch laag, dankzij de Zuid-Europeanen die de geldpers van de ECB hebben gevonden in de kelder in Frankfurt en niemand die daar wat aan doet. Dus heel simpel:

1. Er wordt nonstop geld bijgedrukt, lage rente, maar ook inflatie (ook al is die nihil)

2. Er is een gigantische influx van nieuwe mensen in Nederland

3. Lonen stijgen, dus er kan meer geleend worden, dus hogere huizenprijzen

4. Stikstof onzin waardoor het bouwen van nieuwe huizen, wat al achterliep, nog verder is gaan achterlopen.

Conclusie: Bedank de linksmens en de Eurofielen maar voor deze ellende. Echter hadden we dit natuurlijk van mijlenver kunnen zien aankomen.