Ons Pakistaans is zo roestig dat we niet eens weten dat de naam van de taal eigenlijk Urdu is, maar als we de Hindustan Times en (checken bij Chris Klomp, red.) diverse Franse media moeten geloven is bovenstaande video een interview met de vader van de man die afgelopen vrijdag twee mensen neerstak in Parijs. De dader is geen 18 jaar, maar 25. Hij noemt zich geen Ali Hassan, maar Zaheer Hassan Mehmood. En hij pleegde geen aanslag op Charlie Hebdo zelf, maar stak in de buurt van het kantoor waar de redactie al jaren niet meer zit twee medewerkers van een Frans persbureau neer. Maar toch is zijn vader, net als de rest van het Pakistaanse dorp waar hij vandaan komt, apetrots op hem. "The father, whose name is not revealed, said his son has “done a great job” and he is “very happy” about the attack. (...) “My son has the heart of a lion,” he told his interviewer." Gezellig, zo'n land. En gezellig, zo'n geloof.

Handjes in de lucht voor Allah!

"Heart of a lion"

Video opgenomen voor de aanslag