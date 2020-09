Weer niets over het verhogen van het immuunsysteem zeker ? Platleggen van de horeca is veel makkelijker, toch ? Naast bv. vitamine D heeft 2 x 600 mg NAC per dag een veel kleinere kans op Covid19 en een grotere overleveningskans. V.b. invloed NAC bij influenza:

"It was tested in a double‐blind trial, involving 20 Italian Centers, which enrolled 262 subjects of both sexes randomized to receive either placebo or NAC tablets (600 mg) twice daily for 6 months. Both local and systemic symptoms were sharply and significantly reduced in the NAC group. Moreover, only 25% of A/H1N1 influenza virus‐infected subjects under NAC treatment developed a symptomatic form vs 79% in the placebo group."

faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10....