En met deze prachtige ansichtkaart uit lang vervlogen tijden vervolgen we ons middagje chauvinistisch juichen voor Nederlanders met een welgemeende bloedtransfusie voor rugnummer 41. DUMOULIN Tom, rugnummer 42. EENKHOORN Pascal (Ned), 43. OOMEN Sam (Ned), 44. TOLHOEK Antwan (Ned), 45. TUSVELD Martijn (Ned), 46. BAARLE Dylan van (Ned), 47. LIJKE Nick van der (Ned) en 48. WEENING Pieter (Ned). De slechtste Nederlandse wielerselectie in jaren gaat op een klimparcours in Imola (bij het circuit ja) proberen de gouden medaille weg te kapen voor de neus van topfavorieten Wout van Aert, Jakob Fuglsang, Julian Alaphilippe en het Sloveense blok Roglic & Pogacar. Dat lukt natuurlijk nooit, maar als we moeten kiezen tussen 1. op een regenachtige middag met een speciaalbiertje voor de tv naar wielrennen kijken of 2. op een regenachtige middag niet met een speciaalbiertje voor de tv naar wielrennen kijken kiezen we voor optie 1. Hup Holland, hup Tom Dumoulin, live op alle gekende zenders, na de klik nog een foto van onze favoriete wielerploeg ooit.