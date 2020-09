Okee, dus we hebben een minister van IJdeltuitologie die later vooral herinnerd zal worden omdat-ie van die suffe schoenen draagt, die minister heeft met veel bombarie een of andere Stasi-tracker-app aangekondigd, een app die 1 september al online had moeten staan, een app waar de Belastingdienst (haha ja) wel eventjes bij gaat helpen (o nee toch niet), een app met allemaal privacyontwrichtende dataharvesting, een app die binnen 24 uur al 200 namen, mailadressen en versleutelde wachtwoorden weggaf aan geïnteresseerden en een app die normale mensen toch niet willen hebben want apps bouwen en privacygevoelige informatie binnen de poort houden zijn nou eenmaal niet de sterkste punten van onze overheid. En in plaats van die pleister er in één keer af te trekken krijgen we nu al maanden een continue stroom diarree over die gore app in onze oren gespoten. Hugo de Jonge en zijn app, het zijn twee verdrietige vriendjes die samen in een boomhut zitten te kutten en ze nodigen iedereen uit voor hun verjaardag, maar NIEMAND WIL KOMEN DUS ROT OP.

En nu dit weer: de app is af, maar door bureau- en democratie ligt het ding op de plank. Het moet nog door de Eerste Kamer, dan moet 'het juridische papierwerk nog worden geregeld' en dan moet de 'publiciteitscampagne (ah toe, doe met Famke Louise, red.) nog worden voorbereid', aldus een VwS-woordvoerder. Dus die app ligt op de plank te rotten, de ontwikkelaars zijn compleet over de zeik en ergens een keertje in oktober (dat wordt dus veel later) wordt die app landelijk uitgerold, en als die app er eenmaal is gaat het alweer over vaccins en dan hadden we al die tijd, al die moeite en al het geld net zo goed in de IJssel kunnen gooien. "Onder de makers leeft de vraag waarom het ministerie van Volksgezondheid niet beter heeft geanticipeerd op het wel vaker langzame wetgevingsproces. Het was al vrij vroeg duidelijk dat er een juridische onderbouwing moest komen, zeggen betrokkenen."

Zeg nou eens, De Jonge: had zo'n omhooggevallen dansmarieke als Willem 'officiële waarschuwing' Engel zijn Doomsday Cult-dreadlocks ook over het volk kunnen uitwassen als het beleid gewoon wat strakker en een tikkie minder incoherent, warrig en weifelend was?