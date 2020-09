En dan te bedenken dat het aantal jaren van mijn leven mijn taak was om te verklaren waarom de winst in het afvalbedrijf niet nog hoger was. Dat was overigens een toko die serieus werk maakte van recycling. Toen dat nog geen doughnuteconomie heette. Geldruikende provincies wisten niet hoe hard ze privaat/publiekelijke gedrochten moesten ophoesten, want de geschikte plekken voor storting (landfill) raakten op. Dat was me een cash cow!

Maar wat wil: recycling, ondanks al die nukubu's, bleek een veel te groot succes om al die AVI's fatsoenlijk en zonder miljoenenboetes aan al die fraaie partners te kunnen vullen. Einde eerste poging tot kringloopeconomie. Wel importeren we bij mijn weten nog steeds talloze tonnen aan afval (dat is geen beeldspraak: letterlijk buitenlands afval).

Dat "was" een paar jaar geleden: nu moeten hele bossen tegelijk in de verassingsoven. Overheid en ondernemen, Het is slechts een kwestie van tijd voordat het besef bij de Algemene Bestuursdienst doordringt: burgers kosten geld.

Die laatste heb ik geleend van een oud-studiegenoot die bij de ING werkzaam was/is: klanten kosten geld.