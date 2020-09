Zeer treurig schrijven. Het China verhaal heeft Trump al veel eerder aangekaart, ver voor de verkiezingen.

Het begon bij Clinton in de beginjaren 2000. Hij stond klaar met zn fregatten in China toen ze plotseling werden toegelaten tot de wto. De rest is geschiedenis. Goedkope arbeid en een grote afzetmarkt. Met name de democraten hebben het laten gebeuren en hebben zich volledig laten omkopen. China heeft de VS leeggezogen en ze vonden het geweldig. De militaire geheimen van de VS stuk voor stuk gejat. Rob, Replicate and Replace. Dat is de mores van de Chinezen en er zijn duizenden voorbeelden.

Het is dieptreurig welke rol U Trump toedicht. Hij is de enige hoop in dit verhaal en heeft zeer veel actie ondernomen. U kunt zich beter verdiepen in het wegkijken van bijv Clinton, Obama en hoe bijv. de gehele Biden familie de VS hebben verraden.

De kans op een nucleaire oorlog is zeer groot maar het spel is nog niet gespeeld.