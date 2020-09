Toen Mohamed met zijn 70 volgelingen nog in Mecca zat, dus voordat hij stadhouder werd in Medina en hij een echte warlord werd, begonnen ze andere mensen al de les te lezen. Dat pikten ze niet in Mecca en ze begonnen hierop te reageren.

Slachtofferschap past prima in het Islamitische jasje en al gauw begon men te klagen bij de Christenen en Joden, die het voor hen opnamen.

Dat maakt slachtofferschap een onderdeel van de Islam. Tot ze in de meerderheid zijn...

Zolang Moslims in de minderheid zijn, geldt taqiyya. Men liegt dan over de Islam en de Jihad en liegt in de rechtszaal, want alleen de sharia is echt, om dat woord maar te gebruiken. Een onderdeel van de Jihad is dan ook om de waarheid over de Islam zoveel mogelijk te verhullen, zodat de Islam kan worden geïntegreerd. Het betekent niet voor niets onderwerping.

Dit gezegd hebbende, past klagen hierover prima in het Islamitische jasje. Zolang ze in de minderheid zijn. Dit kun je zien als jihad.