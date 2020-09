Wat ze bij Rijkswaterstaat eens moeten doen is nadenken waarom dit plaatsvindt. In mijn optiek en uit mijn km-vreter ervaring worden die rode kruizen te pas en te onpas gebruikt. Voor de driebaanswegen, waarvan er dan persé een dicht moet vanwege de uitstoot (A1) kom op dat is een administratieve nep-afsluiting, doen dan een EU blauw kruis met gele sterretjes of tussen aanhalingstekens. De helft van de overige keren is er niets (meer) te zien of staat er een auto met pech met zo'n gele pickup bestuurder te kletsen. Als er dan echt een keer wat is, dan zijn er mensen, die denken; het zal wel.

Niet goed te praten maar aan de RWS kant zit ook een variabele: gebruik dat kruis als er gevaar is, niet omdat het kan. Of uit burgerhaat. Pennenlikkers

Het zogenaamde cry wolf effect: www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2056a-...

Dit is huilen met de wolven GS