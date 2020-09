hier een stukje leesvoer voor bij de centrale verwarming:

INTO THE BLUE AGAIN AFTER THE MONEY'S GONE

Op een dag werd Elan wakker uit een verschrikkelijke droom, men kan beter zeggen een verschrikkelijke nachtmerrie.

In de droom beleefde Elan zijn toekomst.

Of was het wel een droom? Misschien was het een geavanceerde boodschapper uit de toekomst die Elan voortijdig wilde waarschuwen.

De droom ging als volgt:

Elan was in de droom dertig jaar ouder.

Hij was niet getrouwd met Misty, hij was geen beroemde schrijver en zijn baanbrekende roman was een flop gebleken.

Tot zijn verbazing werkte hij als procesoperator in een plastic fabriek.

Daar stond hij de gehele dag omsingeld door grommende en gonzende machines. De machines persten met onmenselijke snelheid lange spaghetti slierten plastic uit, in alle kleuren van de regenboog.

Elan moest toezien dat het proces foutloos verliep. Met subtiele aanpassingen kon hij de druk, snelheid en temperatuur van het proces controleren, hij moest constant de productie in de gaten houden.

Soms stagneerde er iets in de productieketen, en moest hij razendsnel zijn machine stopzetten, maar ondertussen kotste de machine zijn gehele werkvloer vol met gloeiendhete draden van gesmolten plastic, die zich ophoopten in de meest fantastische verwrongen figuren. Later moest hij dan alles losbikken en opruimen, dat waren dagen die heel zwaar waren.

Hij verdiende er een redelijke boterham mee, maar zijn collega's leken van een andere planeet te komen.

In de pauze hadden ze verhalen over voetbal, hun caravan, een programma op TV of hun nieuwste tatoeage.

Elan voelde zich verdwaald in het verkeerde leven.

Maar hij kon nu niet meer terug. Hij moest een gezin onderhouden. Hij moest verantwoordelijk zijn en een huisvader waar iedereen op kon bouwen.

Zijn huwelijk was eigenlijk ook al geen succes. De voortekenen waren er al geweest op de dag des oordeels van het trouwfeest.

Hij wou voor zijn traditionele ouders een traditioneel bruiloftsfeest organiseren, misschien zou dat alles goedmaken.

Ook al zou Elan in feite heel erg gelukkig geweest zijn in een hutje op de hei, maar op een gegeven moment was er geen weg meer terug.

Hij moest erkennen dat alles heel de tijd, heel zijn leven, een leugen was geweest.

Plastic bestek, een plastic glimlach, en een plastic handdruk van plastic familie en vrienden die hij niet eens kende.

In de nachtmerrie kwam Elan thuis van zijn werk. Hij zag op straat diverse onbekende auto's staan van diverse gemeentelijke instanties.

Toen hij bij zijn huis was aangekomen, werd hij opgewacht door een oudere grijzende politieagent die hem tegenhield. Hij vroeg hem om rustig te blijven en vooral mee te werken.

"Geloof me, u kunt niets doen," zei hij enigszins vaderlijk tegen Elan."Zo gaat het altijd."

"Waaraan meewerken?" vroeg Elan hoogst verbaasd.

"Aan de aan de huisuitzetting van uw vrouw en kind."

"Hier zijn de getekende autorisaties, dus in uw belang is het beter dat u gewoon meewerkt.""Wat heb ik gedaan dan?" zei Elan.

"U wordt beschuldigd van huiselijk geweld en bedreiging van uw vrouw en kind. Daarom wordt per onmiddellijke ingang uw contact met hen ontzegd en uw vrouw wordt tijdelijk opgevangen in een blijf van mijn lijf huis."

"Ik heb nooit, nooit ook maar een vinger naar hun geheven, wat is dit, waar komt dit vandaan?"

"Ik wil mijn vrouw spreken, waar is mijn kind!"

"Ja, daar is het nu te laat voor, meneer."Blijft u rustig, dan gebeurt er niets.""Gaat u dat niet doen dan zal ik u helaas moeten aanhouden. En daar komt dan nog bovenop de andere gerechtelijke aantijgingen..."

"Gerechtelijke dwangbevelen? Wat is dit?" Elan was verbijsterd.

Toen de sociale werkster en de medewerkers van de kinderbescherming naar buiten kwamen, zag hij hoe zijn kind van vijf jaar tussen twee dames liep, die hem aan de hand mee namen, terwijl ze enthousiast met hem aan het babbelen waren, want dat was hun werk, en daar waren ze voor opgeleid.

Zijn kind keek niet eens om naar zijn vader. Zijn vrouw keek hem aan met een triomfantelijke blik van: zo, dat komt er nu van...

Elan stond op zijn benen te trillen, zijn wereld schudde op zijn grondvesten. Hij had de perfecte wereld om zich heen gecreëerd van huiselijk geluk, rechtstreeks uit de IKEA folder, en dit werd nu door de hogere machten gezien voor wat het was: een nep fake schijnvertoning, een bittere klucht voor twee personen. Dit is wat je krijgt als je vals speelt met de liefde. Dit is wat je krijgt als je te laf bent om te leven.

Toen iedereen verdwenen was en Elan in de stille kamer van zijn huis ging zitten op zijn vertrouwde plekje, schuin bij het raam, zag hij dat alle foto's ook waren meegenomen.

De fotolijsten van de HEMA hingen nu leeg aan de muur. Als een stil verwijt staarden de lege fotolijstjes hem aan, kijk eens wat je gehad had kunnen hebben, maar niet waard bent bevonden.

Niet eens een herinnering mag je hebben, een loser eerste klas ben je. En je hebt het verdiend. Je weet het wel...

Zijn hondje kwam aangetrippeld, hij had zich heel de tijd onder het bed verstopt, omdat hij bang was voor vreemde mensen, maar nu kwam hij naar Elan toe,

"Kom, kom hier, kom dan!" en hij klopte het beest op de rug.

Hij pakte het trouwe dier op, zette het op zijn schoot en drukte zijn gezicht diep in de warme muskusachtig geurende vacht van het dier.

"Je bent nu alleen hier, je roedel is vertrokken," praatte Elan zacht tegen het hondje.

Elan slikte zijn verdriet weg en nam zijn gebruikelijke"me against the world" houding weer aan.

"Oké hondje,jou tijd is ook gekomen, oké? Alles is kapot, alles is kapot, alles moet kapot, oké? Je ontkomt er niet aan. Ik kapot, gezin kapot, jij kapot, alles kapot, oké?

Maar je bent altijd een lieve hond geweest. Maar daar wordt niet naar gekeken tegenwoordig."

En zo raaskalde Elan als een gestoorde waanzinnige tegen het dier, dat kwispelend naar hem luisterde.

Hij zocht de halsband van het hondje, en vertrok resoluut naar buiten.

Het hondje genoot van de lange wandeling naar de dierenarts, het was een prachtige nazomerdag.

Het stoffige licht van augustus gaf alles een gouden gloed. De bladeren en de bomen waren moe van de zomer. De mensen waren bruin.

De kinderen waren uitgeput van het lange spelen en de ijsjes. De planten hadden hun energie uit de aarde en de zon gezogen en weer een jaarring toegevoegd.

Voor de meeste mensen is het leven makkelijk als dat.

Toen ze bij de dierenarts waren aangekomen aarzelde het hondje instinctief om binnen te gaan.

Elan trok hem hard aan de lijn naar binnen. Een satanische wreedheid op zijn gezicht. Wraak, waarom wraak op de onschuldigen?

"Juist op de onschuldigen," dacht Elan.

"Juist de onschuldigen moeten boeten."