Prinsjesdag kostte geen drol, want geen spektakel, geen bbq-buffet en geen bar-bonnetje van 100,000 euro wegens doorzakkende VVD-ers. Dus er blijft gewoon financieelgeld over! "De overheidsfinanciën zijn goed op orde; we klimmen uit het dal en zorgen voor perspectief" zei Wopke Hoekstra tegen de NOS. Lastenverlichtings! Belastingsverlagings! Huurverlagings! Coronabonussen voor doodvermoeide IC-zustertjes. Kortom; de Familie Doorsnee gaat er volgend jaar met 0,8 procent in koopkracht op vooruit! Bereken uw tjokvolle 2021 boodschappenkar met allemaal A-merken en speciaal opdrinkbier met de RTL Koopkracht-0-Meter. Koop dan.

Oh, en uw gasrekening gaat omhoog. Want winter is coming...

Fuck jullie