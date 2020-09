Thans even over de hoed en de rand. Deze bonte hoedenparade is niet zoals Paulus het heeft bedoeld toen hij schreef in 1 Korinthe 11: "Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken."

En ook: "Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben..."

Het hoedje dus als teken van onderdanigheid, een opgeblazen vogelnest of carnavalsmuts is ongepast. Beetje ingetogenheid en eerbiedigheid kan geen kwaad.