Thorium is natuurlijk prachtig, maar geen bestaande technologie. Het is ook maar zeer de vraag of dat ooit - tegen enigszins redelijke investeringen - een haalbare kaart gaat worden. Het inzetten op Thorium is dan ook een "we zetten alles in op rood" Casino-scenario, er is ook geen fallback. En tevens een excuus om gewoon maar door te gaan met deze manier van energie-verslindende economie, want "later lossen we dit wel op met technologie", toch? Dus mensen, gewoon doorgaan..

Dat is gewoon geen verstandig beleid, technologie kan maar beperkt onze toenemende vraag naar energie oplossen en er is een veel beter alternatief voorhanden: Zet ook in op minder energie-verbruik en lagere productie. Alleen al het minderen van vleesconsumptie levert een enorme winst op. Maar ik vrees dat zoiets niet in de Utopische Vergezichten past van Baudet.

De geschetste plaatjes van de toekomst, met blije kinderrijke gezinnetjes, groene weiden en grazige landerijen doen me dan ook heel erg denken aan de edities van De Wachttoren, niet in het minste ook wegens de overeenkomst in mijmeringen over Utopia.

www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschrift...