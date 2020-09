Een badpak is een kledingstuk dat mensen aantrekken om aan sport of andere activiteiten in het water te doen, zoals zwemmen, duiken en surfen, maar ook zonnebaden. In de ruime betekenis van het woord is een badpak elk zulk kledingstuk. In de enge betekenis van het woord gaat het specifiek om een eendelig en nauw aansluitend kledingstuk dat het merendeel van de romp bedekt. De eerste badpakken aan het begin van 20e eeuw bedekten eveneens de bovenbenen. Hoewel er badpakken voor zowel mannen (haha, red.) als vrouwen bestaan, worden ze vooral door meisjes en dames gedragen. Het badpak is voor dames een alternatief voor de bikini, terwijl heren in het Westen meestal een zwembroek of -short dragen. In zwemsport gaan heren vaker gekleed in sportieve badpakken, vooral met een korte broekspijp. (Bron)