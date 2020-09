Allemaal de vrouw op pad gestuurd voor een gruwelijke Paturainsessie bij de belle-mère, mooi, lekker speciaalbiertje op schoot want het is tijd voor het grootste Prestatiebevorderende Middelen Circus van de planeet met een bergetappe uit de hel. Allemaal iele mannetjes met geschoren benen die zichzelf in een vreselijk strak broekje hebben gewurmd en dan kijken wie het hardst een berg op kan peddelen, en dat allemaal terwijl u het op de bank beter weet en de Nederlandse held helper Tom Dumoulin naar voren schreeuwt met een welgemeend 'harder jongen, harder, fietsen dan!'. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Tour de France ligt de streep bovenop de Grand Colombier en iedereen gebruikt doping, behalve Dylan van Baarle, Cees Bol, Tom Dumoulin, Robert Gesink, Bauke Mollema , Joris Nieuwenhuis en Wout Poels. U juicht vandaag voor rugnummer 203, renner Cees Bol uit Zaandam, die zal eindigen op plek 148. Retrofietsen na de klik, toen de lucht nog schoon was & wielrennen smerig, Bjarne Riis in 1996 op Hautacam, die had meer dope op dan iedereen samen in de Bravo om 3.30 's nachts op Lowlands. HUP HOLLAND! LIVE! NPO1, de Belg, Uurospör.

UPDATE: Geschke, Herrada en Rolland op kop. Peloton op 3 minuten. Die knaap in de bolletjestrui ligt alweer een eeuw achter. Trieste trui is dat toch geworden.

UPDATE: Gögl alleen voorop. Supermarktketen Jumbo trekt door op kop van het peloton, want Egan Bernal van apothekersbrigade Ineos heeft het niet vet.

UPDATE: Slotklim! Colombiaanse connectie Quintana en Jody Bernal eraf gefietst door Wout Van Aert, de beste renner van het peloton.

UPDATE: Jody Bernal al 4 minuten aan zijn strakke broekje.

UPDATE: Pogacar wint weer! Roglic toch net niet sterk genoeg.