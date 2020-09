JA BRUCE. JA JONGEN! El Jefe (70) maakt 'ineens' bekend dat er op 23 oktober een album in de schappen valt onder de vlag van Bruce Springsteen & The E Street Band en dat is verrrrrrredomme gruwelijk, want die larmoyante E Street-loze met piano, synths en strijkers volgestapelde Western Stars-meuk was natuurlijk voor geen meter te pruimen. En we kunnen ook wel wat bazigheid gebruiken nu de 2020-kalender blijkt te zijn gemaakt van SCHUURPAPIER. De geruchten waren waar, het klopt, het is zo, en dit nummertje, de eerste muziek van de nieuwe plaat, Letter to You, dat zinnetje 'Tried to summon all that my heart finds true': het is gewoon heerlijk ouderwetse Springsteen. Kan iemand trouwens kijken hoe het met Frans Timmermans gaat, we hoorden 'jaaaaaaaaa kleine Bruce', een paar kreuntjes en toen niks meer.