De rocker met de meest hysterische fanbase van allemaal, over wie iedereen wel een verhaal heeft, over hoe iemand een keer stond te pissen in een kroeg in Barcelona en El Jefe aanschoof bij de pot ernaast, hoe hij met zo'n urenlange marathonshow krassen op de ziel van een geliefde veroorzaakte die toen maar een punt achter de relatie zette, hoe oma na haar kolossale hartaanval pardoes weer tot leven werd gewekt toen The Rising op standje oordestructie door de speakers werd gepompt, hoe een vakantieliefde werd teruggevonden, als lifter langs de weg, precies op het moment van de openingsklanken van Thunder Road op de radio, hoe een berooid iemand na een paar monstersessies met Nebraska & flessen bourbon ineens besloot weer wat van het leven te maken en nu uitermate succesvol is. De rockpriester, de rockmessias, de rockjezus, de rockallah. Tegenwoordig luisteren de kinderen allemaal naar van die kudtlullen als Justin Bieber enzo, en van die doetjes met een strooien hoedje en een akoestisch gitaartje. Nou, dan was vroeger inderdaad alles beter. Gefeliciteerd, Bruce.