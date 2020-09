Over herstelbetalingen: Er is wat voor te zeggen. Er is absoluut schade gedaan aan de voorouders van de slaven-nazaten in dit land. Je hebt echter enkele praktische problemen: Hoe gaan we vaststellen wie nazaat is, tot in welke graad van familie tel je mee en in welke klasse delen we het leed in? Dan nog de vraag, in welke vorm moet die betaling plaatsvinden. Een som geld? Of extra scholing, extra kansen, extra positieve discriminatie?

Dan nog de vraag: Als we dan die betalingen hebben vericht, zijn we dan voor eeuwig af van het geklaag over de slavernij? Want dan is aan de schuld voldaan. Daarmee zouden dan ook de problemen niet meer op het bordje van de blanke autochtoon gelegd moeten worden, want immers, we hebben letterlijk afgerekend voor onze tekortkomingen.

Herstelbetalingen zouden de slaven-nazaten dus enorm in de voet schieten. Iets dat misschien niet beseft wordt in die kringen.