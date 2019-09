Het Amsterdam Museum gebruikt de term Gouden Eeuw niet meer. "Volgens het museum dekt de term de lading van de 17e eeuw niet", schrijft het museum op zijn website. "Het museum benadrukt dat het afstand doen van de term ‘Gouden Eeuw’ een stap is in een proces om het Amsterdam Museum meerstemmig en inclusief te maken". Nou ja, inclusief voor iedereen behalve mensen die de term 'Gouden Eeuw' gebruiken, en met meer stemmen zolang ze maar niet 'Gouden Eeuw' zeggen. Het zou om te huilen zijn, als het complete persbericht over 'ruimte voor dialoog', 'verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden' en 'bezoekers van kleur' niet zo ontzettend grappig was. Man. Man. Man.