Ophef du soirée over een bijeenkomst van Forum voor Democratie in concertgebouw Musis Sacrum, in het centrum van Arnhem. Thierry Baudet en Theo Hiddema spraken de Gelderse geïnteresseerden toe en meestal zijn die Forum-bijeenkomsten niet bijster boeiend, maar hedenavond zijn Thier & Thee van het podium gedirigeerd en 'in veiligheid gebracht' wegens een 'veiligheidsissue'. Speculeren mag in de comments, feiten volgen later. Later meer!

UPDATE 21.22 uur - Politiehelikopter hangt in de lucht: "Een politieke bijeenkomst in de stad is vanwege een veiligheidsrisico stilgelegd."

UPDATE 21.27 uur - LIVESTREAM.

UPDATE 21.29 uur - Zou buiten iemand zijn opgepakt, maar dat is niet bevestigd door de politie.

UPDATE 21.32 uur - Baudet 'rende snel de zaal uit'. "Baudet leek echt in paniek. Beveiliging was de hele avond al onrustig."

UPDATE 21.41 uur - Woordvoerder Forum: "Er was informatie over een situatie die mogelijk bedreigend kon zijn voor Thierry Baudet en Theo Hiddema. Daarom zijn ze op advies van onze beveiliging uit de zaal vertrokken. Het publiek is op geen enkel moment in gevaar geweest. Wij zijn dankbaar voor ons uitstekende beveiligingsteam."

UPDATE 21.51 uur - Agenten in vesten voor de deur.

UPDATE 21.59 uur - Evenementenlocatie is in lockdown.

UPDATE 22.03 uur - Livestream is up and running, maar Thierry is weg. In de chat gaat men he-le-maal loco.

UPDATE 22.07 uur - 'Eventmanager Forum voor Democratie' beklimt het podium. Veiligheidsissue, publiek is in veiligheid, politie heeft het gebied vrijgegeven, "binnen tien minuten horen we of Thierry en Theo terug kunnen komen."

UPDATE 22.25 uur - 'Buiten iemand opgepakt'.

UPDATE 22.36 uur - 'Veiligheidsissue voorbij'

UPDATE 22.42 uur - Volgens de politie was het loos alarm. Er is niemand opgepakt.

NEDERLAND WEER VEILIG