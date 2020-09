Op de thuiswedstrijd van de scharlaken Scuderia kwam Vettel niet door Q1 (hij start op P17) en moet ook Karel de Klerk huilend vanaf P13 vertrekken maar slechter nieuws is dat Alex Albon ook maar niet bij kan benen. De wing man van Verstappen vertrekt met z'n P9 vanaf de bodem van het linkerrijtje en ook Max heeft slechts P5 als lanceerpositie, na twee fantastische quali's van Carlos Sainz (P3) en P4 voor Sergio Perez in de roze geschilderde Hamiltonbolide van vorig jaar. Monza is dan ook als snelste circuit van het seizoen vooral geschikt voor degelijk Duits materiaal dat heel hard rechtdoor over de baan kan blitzen. Als HAM wint (en dat zal ie, volgens de Toto die hem normaal op ±1,55 zet maar nu nog maar op 1,25) pakt ie z'n 90e GP - eentje minder dan Schumi. De FIA heeft het artwork al klaar staan, zie boven. Dus. Het spannendste nieuws dit weekend is dat de Renaults volgend jaar niet meer geel zijn, en Alpine gaan heten. Na de start verdwijnen de Mercs uit beeld en is het genieten van een middenveld dat nog middenin de competitie zit.

Nou. DAT liep ff anders: Pierre Gasly wint z'n eerste GP in een race waarin Verstappen uitviel met technische problemen, evenals Vettel terwijl de Ferrari van Karel de Klerk voor een rode vlag en een herstart zorgde. Halverwege de race moest Hamilton 10 seconden stoppen vanwege een illegale pitstop in een gesloten straat. Sainz P2, Stroll P3, Norris P4 en Bottas P5, verslag van een KNOTSGEKKE GP op NieuwNieuws.