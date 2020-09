Hoera. Het Nationaal Telraam Instituut van Nederland heeft nu ook een corona dashboard. Het corona dashboard van coronaminister Hugo de Jonge (VWS) is nogal brak en onvolledig (omdat Hugo de Jonge helemaal niks kan), en daarom hebben de sympathieke alsook gewillige klerken van het StaatsTurfOrgaan CBS zelf een dashboardje gemaakt. En het is echt vet cool. Och man, metertjes, grafiekjes, curves, de hele rimram. Het is net of jij zelf op de stoel van MinPres in het Torentje zit, en aan het gamen bent met de BV Nederland. Je ziet in 1 oogopslag Hoe Het Met Ons Gaat. En je kunt dan tegen iedere vervelende aan oversterfte ontsnapte, hel en verdoemenis prekende, complot-oom zeggen dat het helemaal zo slecht nog niet gaat, met ons. Zo zijn we door corona opeens gezonder, zijn er minder woninginbraken, hebben we meer frisse lucht en kopen we huizen alsof er niets gebeurd is. Check het CBS Corona Dashboard. Zelf nadenken, laat dat maar aan onze overheid over.